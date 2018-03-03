В Ленинградской области женщина попала в ДТП, не уступив дорогу поезду

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Женщина, выехавшая на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, столкнулась с товарным поездом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Сегодня около 8.36 в Лодейнопольскиом районе Ленинградской области на железнодорожном переезде на станции "Оять" водитель (женщина, 1985 года рождения), управляя автомобилем Chevrolet, выехала на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и совершила столкновение с товарным поездом", — говорится в сообщении.

Добавляется, что женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, по факту ДТП проводится проверка.