В Петербурге загорелось здание автосервиса

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в субботу днем на площади более 2 тысяч квадратных метров в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В промзоне на Новом шоссе горит здание ангара, переоборудованного под автосервис. Площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства пожара выясняются.

По сообщению ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожару был присвоен повышенный ранг. "Третьего марта в 11.19 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, поселок Белоостров, Новое шоссе, дом 45… В 11.32 пожару присвоен повышенный ранг № 1БИС", — сообщается на сайте ведомства.