МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Проверка организована после гибели четверых детей в возрасте от двух до пяти лет при пожаре во Владимирской области, сообщается на сайте регионального СУСК.

Ранее представитель УМВД сообщил РИА Новости, что двое взрослых и ребенок спаслись при пожаре во Владимирской области, который произошел в ночь на субботу, еще четверо детей, предположительно, погибли.

"Проводится доследственная проверка, в рамках которой детально устанавливаются причины и обстоятельства гибели четверых малолетних детей в Струнино", — говорится в сообщении. В нем говорится, что на пожаре погибли четверо детей в возрасте от 2 до 5 лет.

По предварительным данным, около двух лет назад жительница Москвы приобрела двухэтажный старый деревянный дом в Струнино и поселилась в нем с пятерыми детьми. После гибели мужа в 2017 году, женщина стала сожительствовать с местным жителем. Семье выплачивались субсидии на детей в достаточном размере для обеспечения их воспитания и содержание.

Как уточняется в сообщении, сотрудники органов системы профилактики, где женщина с детьми состояли на учете, отмечают, что в доме сохранялись условия антисанитарии. Малолетних периодически помещали в стационар больницы для поддержания здоровья, в эти периоды в помещениях наводился порядок.

Ночью 3 марта, когда дети спали, в доме произошло задымление, а затем возник пожар, который быстро распространялся по деревянной постройке, добавляется в сообщении. Мужчина крикнул женщине, чтобы она выбегала из дома, а сам бросился спасать детей. Из дома он вынес только семилетнюю девочку, к остальным добраться не смог.