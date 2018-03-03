Застрявший накануне в Татарском проливе траулер "Лангери" буксируют в порт

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар — РИА Новости. Траулер "Лангери" (порт приписки Невельск), который накануне стоял обездвиженным в Татарском проливе из-за намотки трала на винт, буксируют в порт Холмска, сообщил в субботу РИА Новости дежурный морского спасательного координационного подцентра "Южно-Сахалинск".

Ситуация осложнилась неблагоприятными погодными условиями в проливе, буксировку смогли начать только в ночь на субботу.

"С судном все в порядке, в 00.00 (16.00 мск) экипаж сообщил, что в связи с улучшением погодных условий начали буксировку в порт. Пострадавших нет", — сообщил дежурный МСКЦ.

На борту траулера находятся 28 человек. В порт Холмска его ведёт судно "Залив Петра Великого".

"Ориентировочное время подхода в Холмск — 14.00 — 15.00 (6.00 — 7.00 мск). По приходу водолазы обследуют судно, освободят винт от снастей", — сказал собеседник агентства.