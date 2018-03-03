В Ингушетии задержали подозреваемого в торговле оружием

НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в торговле оружием жителя Ингушетии, при задержании у него изъяли автомат, гранаты и более 6 тысяч патронов, сообщает ГУ МВД России по СКФО.

"В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по СКФО, ВОГОиП МВД России во взаимодействии с сотрудниками органов безопасности Ингушетии и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан местный житель, причастный к незаконному обороту оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в ходе проведения обысков в домовладении задержанного обнаружены и изъяты автомат Калашникова, пять гранат, выстрел для гранатомета, три сигнальные мины и более 6 тысяч патронов различного калибра.

"Кроме того, оперативниками задокументированы шесть фактов сбыта оружия и боеприпасов на территории Ингушетии, Чечни и Северной Осетии. Установлена причастность фигуранта к сбыту трех пистолетов, переделанных кустарным способом для стрельбы боевыми патронами, девяти гранат и более 500 патронов", — отмечает ГУ МВД.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемый арестован.