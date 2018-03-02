Родственники рассказали о погибшей при падении лифта в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. У женщины, погибшей при падении лифта в одном из многоэтажных домов Симферополя, осталось двое несовершеннолетних детей, сообщили РИА Новости родственники погибшей.

Инцидент произошел в пятницу в одном из подъездов дома 81 по улице Балаклавской в столице Крыма. При падении лифта погибли женщина и ее шестимесячный сын.

"У Натальи (Симоновой) осталось двое старших детей. Девочка 14 лет от первого брака и мальчик восьми лет", — сказал собеседник агентства.

При этом муж Натальи Олег Симонов в комментарии РИА Новости заявил, что намерен оформить опекунство над старшей девочкой на себя.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.