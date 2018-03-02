В Симферополе завели дело после гибели женщины с ребенком в лифте

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели женщины с ребенком в лифте в симферопольской многоэтажке, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее источник в экстренных службах Крыма сообщил РИА Новости, что женщина и маленький ребенок погибли из-за поломки лифта в многоэтажном доме в Симферополе. Трагедия произошла на улице Балаклавской, 81 днем в пятницу. В пресс-службе крымского Минздрава РИА Новости подтвердили, что женщина и ребенок погибли до приезда врачей.

"По факту гибели женщины и ребенка при падении лифта в Симферополе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает лишением свободы на срок до десяти лет.

Позднее крымское управление СК РФ разместило на своем сайте фотографии лифта и подъезда дома, где произошла трагедия.

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