В Симферополе завели дело после гибели женщины с ребенком в лифте

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели женщины с ребенком в лифте в симферопольской многоэтажке, сообщает Следственный комитет РФ.
"По факту гибели женщины и ребенка при падении лифта в Симферополе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает лишением свободы на срок до десяти лет.
Позднее крымское управление СК РФ разместило на своем сайте фотографии лифта и подъезда дома, где произошла трагедия.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>