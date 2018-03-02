Источник сообщил о допросе бывшего замначальника ГУВД по Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Бывшего замначальника ГУВД по Ленобласти генерал-майора Геннадия Волкова в пятницу днем допросили в качестве свидетеля по делу о хищениях бюджетных денег, выделенных на строительство новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.

В рамках дела о мошенничестве, как сообщалось, задержаны три подозреваемых. По оценке следствия, украдены больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование сцены.

"Геннадия Люциановича (Волкова) сегодня допросили в качестве свидетеля в следственной службе управления ФСБ по делу о хищениях при строительстве новой сцены МДТ", — сказал собеседник агентства.

Смольнинский районный суд Петербурга 22 февраля арестовал на два месяца бизнесмена Максима Корнеева, фактического владельца компании "Стройсоюз СВ", которая занималась разработкой рабочей документации для строительства.

По данным из открытых источников, бывший замначальника ГУВД по Ленинградской области Геннадий Волков и Корнеев являются соучредителями фирм "Ларэкс" и "Рестона", которые, по данным интернет-газеты "Фонтанка.ру", занимались ресторанным бизнесом на Крестовском острове в Петербурге. РИА Новости пока не удалось связаться с Волковым.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ, сотрудниками управления в пятницу "действительно проводились оперативно-следственные действия" в рамках этого уголовного дела. Комментировать содержание указанных действий в пресс-службе отказались.