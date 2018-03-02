МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший глава Карелии Андрей Нелидов и его советник Иван Романов получили восемь и семь лет соответственно за взяточничество, сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
На имущество обвиняемых стоимостью более 17 миллионов рублей по ходатайству следствия был наложен арест.
"Приговором суда Нелидову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, Романову — семь лет лишения свободы", — сказала Петренко.
Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.