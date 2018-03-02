Экс-глава Карелии и его советник получили восемь и семь лет за взятки

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший глава Карелии Андрей Нелидов и его советник Иван Романов получили восемь и семь лет соответственно за взяточничество, сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Нелидов, руководивший Карелией с 2010 по 2012 годы, в 2013 году был назначен директором музея-заповедника "Кижи". Он был арестован в сентябре 2015 года по делу о взятке. По данным следствия, в 2015 году обвиняемый при посредничестве Романова получал взятки от предпринимателей за право торговать на территории заповедника. Общая сумма полученных таким образом денег, по данным СК, составила более 4,6 миллиона рублей.

На имущество обвиняемых стоимостью более 17 миллионов рублей по ходатайству следствия был наложен арест.

"Приговором суда Нелидову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, Романову — семь лет лишения свободы", — сказала Петренко.

Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.