Мужчина, пристегивавший свою мать цепью, предстанет перед судом в Асбесте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Мужчина, пристегивавший свою мать цепью, предстанет перед судом в городе Асбест Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.

По версии следствия, в период с конца декабря 2015 года по 10 февраля 2018 года мужчина 1954 года рождения, находясь в квартире своей престарелой матери 1932 года рождения, против ее воли неоднократно пристегивал женщину за ногу металлической цепью к межкомнатной двери.

"Тем самым обвиняемый лишил потерпевшую возможности свободно передвигаться, определять место своего пребывания по своему усмотрению и общаться с другими людьми. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что в силу своего состояния здоровья его престарелая мать может причинить вред своему здоровью и жизни, поэтому таким способом он хотел ее обезопасить", — отмечает прокуратура.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статье УК РФ "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.

"Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Асбестовский городской суд", — говорится в сообщении.