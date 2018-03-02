В Омске нашли двухлетнюю девочку, которую мать увезла из Израиля

НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Судебные приставы разыскали в Омске двухлетнюю гражданку Израиля, которую мать вывезла из страны в Россию более полутора лет назад, сообщает в пятницу УФССП по Омской области.

В управлении пояснили, что 1 марта 2018 года приставам поступил запрос департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ о розыске и установлении местонахождения ребенка. На основании этого приставы завели розыскное дело.

"Несмотря на то, что город Омск был только предположительным местом нахождения ребенка, судебным приставам… в течение суток удалось установить фактический адрес местонахождения матери и ребенка. Судебным приставом-исполнителем по розыску составлен акт об обнаружении ребенка, а мать девочки уведомлена о добровольном возвращении дочери в страну постоянного проживания", — говорится в сообщении.

В УФССП уточнили, что мать вывезла свою дочь из города Ришон (Израиль) в Россию в июле 2016 года. Лишившись возможности общения с родной дочерью, ее супруг приложил все усилия к розыску и возвращению своей несовершеннолетней дочери в страну ее рождения.