Главу Дербентского района Дагестана подозревают в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 2 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Расул Темирбеков.

По данным следствия, в 2015 году Джелилов, выходя за пределы своих полномочий, незаконно подписал постановление о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по 1 гектару каждый, для ведения личного подсобного хозяйства.

"Противоправными действиями Джелилова муниципальному образованию причинен ущерб на общую сумму около 2,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по делу проводится комплекс следственных действий, в том числе обыски и выемки соответствующей документации.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.