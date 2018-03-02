Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до пяти человек

КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края составило, по уточненным данным, пять человек, погибли двое, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах заявлял, что в аварии погибли два человека и шесть пострадали.

По данным ГУМВД, авария произошла около 6:40 мск в пятницу в районе посёлка Сенного. По предварительным данным, на 16-м километре автодороги "пос. Сенной — ст. Тамань" водитель автобуса Scania выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской "Газелью" и легковым автомобилем Chery.

"В результате столкновения на месте погибли водитель Chery и пассажир вахтовой "Газели". Оставшиеся четыре человека, находившиеся в "Газели", доставлены в местную горбольницу. В медицинское учреждение также доставлен водитель автобуса", — рассказали в ведомстве.