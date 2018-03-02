В Нижнем Новгороде выясняют причины появления фиолетового и желтого дыма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Министерство экологии и управление Роспотребнадзора Нижегородской области организует проверку появления сине-фиолетового и желтого дыма в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в ведомствах.

Проверки будут организованы по жалобам жителей города, которые они оставили на портале минэкологии. В сообщениях граждан говорится, что они наблюдали в небе дым необычного цвета — сине-фиолетового и желтого в Московском районе города, а также чувствовали неприятный запах в еще в ряде районов.

"По обращениям жителей Нижнего Новгорода будут отобраны пробы воздуха, которые мы проверим на предмет наличия вредоносных элементов", — сообщил представитель Роспотребнадзора. В минэкологии подтвердили эту информацию.