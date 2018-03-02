Ставропольца наказали за избиение ребенка, побеждавшего его сына в бою

ПЯТИГОРСК, 2 мар — РИА Новости. Житель Ставрополья, устроивший детский боксерский поединок и избивший ребенка, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что управление СК узнало о произошедшем из СМИ, которые акцентировали внимание на том, что в отношении фермера до сих пор не возбуждено уголовное дело якобы из-за наличия у него связей и родственников в полиции.

"Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года в селе Чур Туркменского района местный фермер организовал боксерский поединок между своим 11-летним сыном и его товарищем. Когда 13-летний подросток стал побеждать, мужчина избил мальчика, причинив легкий вред его здоровью", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 50-летнего Султанбека Ахметова признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.