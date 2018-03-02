Яшин попросил проверить действия полицейских, задержавших его коллег

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил РИА Новости, что обратился в ГУ МВД России по Москве и в прокуратуру, чтобы инициировать проверку действий сотрудников полиции при задержании шести депутатов района, волонтеров движения в пятницу.

"Проходил совет депутатов, пришла большая группа провокаторов, которая пыталась сорвать заседание. Волонтеры "Солидарности" им мешали это делать, провокаторы вызвали полицию. Полиция приехала, и вместо того, чтобы содействовать руководству муниципалитета в обеспечении порядка, задержала всех волонтеров, которые помогали, собственно, этот порядок навести. Мы направили заявление в главное управление МВД Москвы для организации проверки действий МВД, и также обратились в прокуратуру", — рассказал Яшин РИА Новости.

Комментариями правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

Как отметил Яшин, все шесть задержанных депутатов были вскоре отпущены без составления протокола.