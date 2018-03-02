В Мурманской области снег с крыши обрушился на женщину с ребенком

МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Следователи выясняют причины схода снежной массы с крыши четырехэтажного здания администрации закрытого административно-территориального образования поселок Видяево в Мурманской области на женщину и ее полуторагодовалого ребенка, которые, однако, серьезно не пострадали, сообщили в региональном СУСК России.

"Следствием предварительно установлено, что 1 марта 2018 года около 12.00 (мск) с крыши здания администрации ЗАТО поселок Видяево произошел сход снежной массы, которая с высоты четырехэтажного здания обрушилась на полуторагодовалого ребенка и его мать, находившихся у центрального входа", — говорится в сообщении.

Женщину с ребенком сразу же доставили в медицинское учреждение, где выяснилось, что они оба не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проверку проводит следственный отдел по ЗАТО Мурманской области СУ СКР по Мурманской области. Следователи дадут правовую оценку действиям администрации и управления муниципальной собственности поселка Видяево.

"С места происшествия изъята документация, регламентирующая порядок очистки кровель от снега и наледи, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие вреда, причиненного здоровью пострадавших", — добавили в ведомстве.

В 2017 году в Мурманске женщина получила тяжелую травму в результате того, что на нее рухнул снег с крыши и часть балкона здания в центре города.