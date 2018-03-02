Уральский суд ужесточил приговор по делу девочки, которую загрызли собаки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Свердловский областной суд изменил приговор по делу о гибели девочки из поселка Пальмино, которую загрызли собаки, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

В феврале 2017 года в селе Пальмино Таборинского района на детской площадке за местным домом культуры нашли тело семилетней девочки, которую загрызли две собаки. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Животных умертвили, их двух хозяев задержали. Суд назначил им по полтора года ограничения свободы каждому и обязал их выплатить по 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям ребенка.

"Сегодня, 2 марта, Свердловский областной суд, оставив основное наказание без изменения, изменил приговор в части возмещения морального вреда. Суд постановил взыскать с подсудимых в пользу законного представителя ребенка по 1 миллиону рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда. Судебный акт вступил в законную силу", — сообщает прокуратура.

По данным Свердловского областного суда, прокурор и адвокат потерпевшей стороны просили увеличить сумму компенсации до 1,5 миллионов рублей с каждого. Кроме того, по информации инстанции, прокурор настаивал на увеличении срока ограничения свободы для осужденных на четыре месяца, то есть до одного года и 10 месяцев.