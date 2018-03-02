Жильцы смогут вернуться в дом в Раменском, где произошел пожар

Сотрудники МЧС на месте пожара в городском поселении Раменское на улице Кирова. 1 марта 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара в городском поселении Раменское на улице Кирова. 1 марта 2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экспертиза здания в подмосковном Раменском, где накануне произошел пожар, показала, что жильцы смогут туда вернуться, но сроки пока назвать нельзя, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Раменского района.

Утром в четверг в квартире на втором этаже в пятиэтажном доме на улице Кирова в Раменском произошел пожар, из дома были эвакуированы 30 человек. По информации пресс-служба главы Подмосковья, 11 человек пострадали, двое погибли. Следствие сообщало, что рассматривает хлопок газа в качестве одной из причин пожара.

"Экспертиза вчера была первоначальная сделана, что туда возможен доступ. Строители там сейчас работают, расчищают завалы и последствия пожаров. Дополнительная экспертиза, уточняющая, проводится в данный момент", — отметил собеседник агентства.

По данным администрации, пока нельзя назвать точные сроки, когда жители смогут вернуться в свои квартиры.

"Есть сложности, связанные с восстановление электроснабжения, большое количество проводки выгорело, повреждено, поэтому сейчас специалисты смотрят. Администрация старается сделать все возможное, чтобы максимальное количество жильцов, чьи квартиры не пострадали, как можно быстрее вернулись в свои квартиры", — добавили в пресс-службе.