Спасатели нашли туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Спасатели обнаружили туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова на севере Свердловской области, сообщает в пятницу региональное ГУ МЧС.
"Сегодня, в полдень, в 25 километрах от базы Ильича, в районе перевала Дятлова, свердловские спасатели нашли потерявшегося мужчину. Состояние мужчины удовлетворительное. Сотрудники МЧС вместе с ним возвращаются обратно", — уточняет МЧС.
Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший — житель города Екатеринбург, 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова и до настоящего времени не вернулся. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля. Известно, что регистрацию в МЧС он не проходил.
Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.