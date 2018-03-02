Умер один из пострадавших при пожаре на химическом предприятии в Перми

ПЕРМЬ, 2 мар — РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре в лаборатории "Пермской химической компании" скончался в больнице, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

В четверг утром в одном из корпусов химической компании произошел пожар. В результате возгорания пострадали пять человек. По факту происшествия начата проверка следственными органами. Главный инженер "Пермской химической компании" Павел Синагин рассказал РИА Новости, что вероятной причиной возгорания в лаборатории стало нарушение инструкции по охране труда работниками смены: из-за неправильных действий сотрудников предприятия вспыхнуло самовоспламеняющееся вещество (гидрид натрия). Из-за вспышки реакторная установка была разрушена. Произошло это в тот момент, когда в ней было другое горючее вещество — толуол. Пожар охватил помещение площадью 15 квадратных метров.

"Одного из пострадавших, который был доставлен в крайне тяжелом состоянии в реанимацию городской больницы № 21, несмотря на все усилия врачей, спасти не удалось", — говорится в сообщении минздрава.

По данным ведомства, площадь ожогов погибшего составила более 90% тела.

Состояние двух других пострадавших оценивается как тяжелое, они находятся в ожоговом центре городской больницы № 21. Кроме того, еще два госпитализированных работника предприятия в состоянии средней тяжести находятся в медсанчасти № 9.