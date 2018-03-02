Суд в Москве арестовал автора системы информобеспечения МВД

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора IT-компании AT Consulting Сергея Шилова по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как ранее писала газета "Коммерсант" со ссылкой на близкого к следствию источника, Шилов является автором системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ.

"По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 28 апреля", — сказала Царева.

Пресс-секретарь добавила, что Шилову предъявлено обвинение по части 4 статьи 33 и части 3 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия).

Главным обвиняемым по этому делу, как отмечает "Коммерсант", проходит врио начальника ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД Андрей Нечаев, отвечавший за переход полиции на Единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД). Он был арестован 18 октября 2017 года.

По данным газеты, ИСОД была сдана не в полном объеме, а заказчик Нечаев принял и оплатил работы преждевременно. Как пишет издание, следствие полагает, что именно Шилов уговорил Нечаева оплатить незавершенную работу стоимостью 1,4 миллиарда рублей.