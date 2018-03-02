Башкирский СК обвинил дорожных рабочих в ДТП с девятью жертвами

УФА, 2 мар — РИА Новости. Следствие считает, что столкновение автобуса с грузовиком в Башкирии, где погибли девять человек, произошло по вине дорожных служб, которые не обработали трассу от гололеда, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
По данным СК РФ региона, следователи возбудили по факту ДТП новое дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Следователи выяснили, что грузовой тягач допустил занос прицепа из-за гололедицы. Это случилось в результате ненадлежащего выполнения услуг по очистке скользких автомобильных дорог, а также отсутствия противогололедной обработки наледи", — заявляет следствие.
Ранее РИА Новости в управлении федеральной трассы М-5 сообщали, что участок дороги, где произошла авария, был очищен и обработан специальным средством за пять минут до происшествия.