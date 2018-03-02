Башкирский СК обвинил дорожных рабочих в ДТП с девятью жертвами

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

УФА, 2 мар — РИА Новости. Следствие считает, что столкновение автобуса с грузовиком в Башкирии, где погибли девять человек, произошло по вине дорожных служб, которые не обработали трассу от гололеда, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.

Во вторник в Иглинском районе Башкирии столкнулись микроавтобус с грузовиком. В результате погибли восемь пассажиров и водитель автобуса, четыре человека получили травмы. Полиция завела уголовное дело в отношении водителя грузовика, на время следствия он арестован.

По данным СК РФ региона, следователи возбудили по факту ДТП новое дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Следователи выяснили, что грузовой тягач допустил занос прицепа из-за гололедицы. Это случилось в результате ненадлежащего выполнения услуг по очистке скользких автомобильных дорог, а также отсутствия противогололедной обработки наледи", — заявляет следствие.

Ранее РИА Новости в управлении федеральной трассы М-5 сообщали, что участок дороги, где произошла авария, был очищен и обработан специальным средством за пять минут до происшествия.