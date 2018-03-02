На Кубани в ДТП с автобусом на Кубани погибли два человека

КРАСНОДАР, 2 мар — РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что в аварии погибли два человека и шесть пострадали.

По данным ГУМВД, авария произошла около 6:40 мск в районе посёлка Сенного. По предварительным данным, на 16-м километре автодороги "пос. Сенной – ст. Тамань" водитель автобуса Scania выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской "Газелью" и легковым автомобилем Chery.

"В результате столкновения на месте погибли водитель Chery и пассажир "Газели". В медицинское учреждение доставлены два пассажира и водитель "Газели", а также водитель автобуса", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС, устанавливается точное количество участников ДТП, причины и обстоятельства случившегося.