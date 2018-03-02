Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Краснодарском крае, есть погибшие

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Два человека погибли, шесть пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На автодороге Тамань-Сенной столкнулись микроавтобус и легковушка. Пострадали восемь человек, двое из них погибли, шесть человек доставлены для осмотра в темрюкскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в микроавтобусе находились семь человек. Обстоятельства ДТП выясняются.