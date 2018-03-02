В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за метели

Люди во время снегопада. Архивное фото

Люди во время снегопада. Архивное фото

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар — РИА Новости. Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске в пятницу в связи с мощным циклоном, который сопровождается ураганным ветром, сильным снегопадом и почти нулевой видимостью на дорогах, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в Южно-Сахалинске введен режим ЧС. Общественный транспорт в городе не ходит по причине практически нулевой видимости, уборка снега техникой не начинается по этой же причине", — сказал собеседник агентства.

Мощный циклон, пришедший на юг Сахалина и Курильские острова из Японского моря минувшей ночью, продолжает оказывать влияние на регион. Он сопровождается ураганным ветром до 38 метров в секунду и сильным снегопадом.

По данным управления МЧС по Сахалинской области, частично нарушено электроснабжение в Холмском районе и Южно-Сахалинске. Восстанавливают подачу электроэнергии шесть бригад "Сахалинэнерго".

По метеоусловиям закрыто движение для всех видов транспорта на нескольких участках автодорог, не работает аэропорт, паромная переправа Холмск — Ванино, отменено движение поездов.

В ликвидации последствий циклона задействован 1161 человек и 344 единицы техники.