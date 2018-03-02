Еще одно дело возбудили после ДТП с девятью погибшими в Башкирии

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

На месте ДТП с участием микроавтобуса и фуры на автотрассе М-5 возле н.п. Улу-Теляк Иглинского района Республики Башкортостан

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Следователи в Башкирии возбудили еще одно уголовное дело после того, как в ДТП с грузовиком погибли 9 человек, сообщается на сайте регионального СК.

Во вторник на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN, девять человек погибли, четверо были госпитализированы. Сообщалось о возбуждении дела о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Полиция задержала водителя грузовика, который выехал на встречную полосу. Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Максим Родионов, водитель фуры был арестован районным судом.

"Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 февраля 2018 года на трассе "Уфа-Челябинск" с участием микроавтобуса марки Mercedes-Benz и грузового тягача марки MAN, повлекшего гибель 9 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

По данным следствия, водитель грузовика не смог предотвратить занос прицепа из-за гололеда, причиной которого стали ненадлежащее выполнения услуг по очистке автомобильных дорог и отсутствие противогололедной обработки наледи. Расследование уголовного дела продолжается, на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.