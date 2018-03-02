В Екатеринбурге табличку для слепых в автобусе распечатали на принтере

Слепой человек во время прогулки. Архивное фото

Слепой человек во время прогулки. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Прокуратура в Екатеринбурге выяснит, почему в одной из местных маршруток табличку со шрифтом Брайля для слепых распечатали на обычном принтере и вложили в полиэтиленовый файл.

По данным ресурса Е1.ru , речь идет об автобусе, обслуживающем маршрут "05". Один из пассажиров обратил внимание на то, что табличка, которая должна читаться на ощупь, распечатана на листе бумаге и вложена в полиэтиленовый файл, прикрепленный к стеклу.

"Прокуратура проведет проверку на предмет того, насколько правомерно размещать подобную информацию в таком виде", — сказала РИА Новости представитель прокуратуры Свердловской области.

Представитель администрации Екатеринбурга сообщил РИА Новости, что перевозчику уже сделано замечание о некорректности и недопустимости такого размещения информации, изложенной с помощью шрифта Брайля.