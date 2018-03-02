Спасатели ищут пропавшего у перевала Дятлова с воздуха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Спасатели с воздуха обследовали территорию площадью 150 квадратных километров в поисках туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова, сообщает в пятницу ГУМЧС по Свердловской области.
"Вчера, в первый день поисковой операции спасатели с воздуха обследовали территорию 150 квадратных километров: район поселок Вижай, поселок Ушма, перевала Дятлова, русло рек Лозьва и Ауспия. Сильная облачность и снег затрудняли проведение воздушного мониторинга. Наземная группировка прошла 100 километров от поселка Вижай до Базы Ильича, где спасатели осуществили ночлег. Сегодня поиски будут продолжены как с воздуха, так и с земли. Всего в поисковой операции задействованы 15 человек, восемь единиц техники", — уточняет управление.
Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.