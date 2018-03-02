Спасатели ищут пропавшего у перевала Дятлова с воздуха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Спасатели с воздуха обследовали территорию площадью 150 квадратных километров в поисках туриста, пропавшего в районе перевала Дятлова, сообщает в пятницу ГУМЧС по Свердловской области.

Ранее организатор снегоходных экспедиций Константин Кузнецов рассказал РИА Новости, что туриста, возвращающегося с маршрута с натертыми ногами, около горы Отортен встретил местный охотник-манси. Мужчина с охотником не поехал, а продолжил движение к перевалу Дятлова. По словам охотника, с туристом все нормально, он только стер ноги и, судя по всему, поэтому, а также в силу непогоды, выбился из графика похода. Сообщалось, что координаты нахождения туриста были переданы в МЧС и сейчас спасатели двигаются ему на встречу

"Вчера, в первый день поисковой операции спасатели с воздуха обследовали территорию 150 квадратных километров: район поселок Вижай, поселок Ушма, перевала Дятлова, русло рек Лозьва и Ауспия. Сильная облачность и снег затрудняли проведение воздушного мониторинга. Наземная группировка прошла 100 километров от поселка Вижай до Базы Ильича, где спасатели осуществили ночлег. Сегодня поиски будут продолжены как с воздуха, так и с земли. Всего в поисковой операции задействованы 15 человек, восемь единиц техники", — уточняет управление.

Заявление о пропавшем туристе поступило от его жены 28 февраля. Пропавший — житель города Екатеринбург, 1969 года рождения. Он 11 февраля в одиночку ушел в туристическо-познавательный маршрут в район перевала Дятлова и до настоящего времени не вернулся. Планируемая дата выхода туриста с маршрута была 27 февраля. Известно, что регистрацию в МЧС он не проходил.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.