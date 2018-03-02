Агрессивный зритель попытался прорваться на концерт Бузовой в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 2 мар — РИА Новости. Охрана концертного зала в Хабаровске помешала агрессивно настроенному и нецензурно ругавшемуся мужчине попасть на концерт Ольги Бузовой, позже его передали полиции, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

По его словам, инцидент произошел вечером 1 марта в Доме культуры профсоюзов, на концерт Бузовой ситуация никак не повлияла, так как мужчину не пустили дальше фойе.

"Нам поступил звонок от сотрудников концертного зала о том, что один из посетителей концертного зала ведет себя неадекватно, проявляет агрессию. Приехал патрульный экипаж, к тому моменту уже работники службы безопасности мужчину блокировали. Полицейские доставили его в отделение полиции", — сказал Блинов.

Как пояснила полицейским охрана, мужчина пытался пройти на концерт без билета. Его остановили, после чего тот стал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться.

"В СМИ пишут, что он якобы высказывал угрозы. Но полицейские приехали уже после того, как охрана его блокировала, поэтому угроз не слышали. При нем не было никаких опасных предметов, билета тоже не было. На мужчину составили административный протокол и отпустили домой", — сказал Блинов.

Он уточнил, что нарушитель спокойствия — 30-летний житель Хабаровска, несудимый. "Он путался в показаниях, то говорил, что поклонник артистки, то не поклонник. Билет якобы был, потом он его потерял", — отметил собеседник агентства.