Раненый сотрудник Росгвардии застрелил алтайского пенсионера

БАРНАУЛ, 2 мар — РИА Новости. Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства инцидента, при котором раненый сотрудник Росгвардии застрелил насмерть пенсионера из табельного оружия, по предварительным данным, для самообороны, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, ЧП произошло 1 марта в Баевском районе.

"Инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Алтайскому краю, находясь в доме местного жителя в связи с исполнением судебного постановления о конфискации незаконно хранящегося огнестрельного оружия, применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений 65-летний мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

Предположительно, инцидент произошел вследствие самообороны при нападении пенсионера с применением огнестрельного оружия и ножа, в результате сотрудник Росгвардии получил телесные повреждения и огнестрельное ранение ноги.

Идет доследственная проверка.