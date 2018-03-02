В Саратове восстановили водоснабжение после крупной аварии

САРАТОВ, 2 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водоснабжение в Саратове после крупной аварии на насосной станции, оставившей без воды почти 227 тысяч человек, в ночь на пятницу полностью восстановлено, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ранее мэрия сообщила, что по причине аварийного выхода из строя питающих электрокабелей на насосной станции "Вольская" в четверг с 10.35 мск была аварийно прекращена подача холодной воды 226,7 тысячи жителям Ленинского района города и трех сел Саратовского района области. Теплоснабжение нарушено не было. Электроснабжение насосной станции восстановили около 19.00 мск, после чего запустили в работу оба агрегата.

"В 01.00 (00.00 мск) восстановительные работы завершены, водоснабжение восстановлено в полном объеме", — сказала Куличенкова.

Ранее в прокуратуре области заявили, что предварительной причиной крупной аварии на насосной станции стали нарушения при проведении вскрышных работ вблизи этой станции, которые проводились без плана расположения коммуникаций. Прокуроры намерены в ходе проверки установить, кто дал разрешение на проведение вскрышных работ и кто проводил эти работы.