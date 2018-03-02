Хабаровчанин получил 22 года тюрьмы за сексуальное насилие над падчерицей

ХАБАРОВСК, 2 мар — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил местного жителя к 22 годам колонии за совершение сексуальных преступлений в отношении малолетней падчерицы, сообщает в пятницу прокуратура края.

Суд установил, что 43-летний мужчина в течение четырех лет – с 2013 по 2017 годы — совершал дома сексуальное насилие над падчерицей, угрожая ей. Ребенок не сообщал матери о насилии, так как боялся отчима. В мае 2017 года мать девочки застала мужчину с поличным при совершении преступления и вызвала полицию, сообщает прокуратура.

"Суд признал хабаровчанина виновным по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей… не достигшей 14 лет", и приговорил его к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении. Максимальная санкция непосредственно по этой (132-й) статье — 20 лет лишения свободы.

Суд также ограничил ему на два года свободу после отбывания наказания и назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Как сообщает прокуратура, мужчина не признал вину и заявил, что падчерица его оговаривает из-за строгого воспитания.