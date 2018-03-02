Центр Петербурга окутали запах гари и дымка из-за сильного пожара

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сильный запах гари и дымка окутали центр Петербурга после сильного пожара, сообщают утром в пятницу местные жители в социальных сетях.

В ночь на пятницу в Петроградском районе загорелся особняк 1911 года постройки. Горение кровли было локализовано на площади 300 квадратных метров, из здания эвакуировали 15 человек.

"Проснулся от запаха гари", — пишет один из пользователей.

"Всё в дымке и запах гари", — делится другой.

"Жуткий запах гари даже на Ваське (Васильевском острове)", — сообщает третий.