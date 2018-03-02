Врач, избивший женщину в Якутии, признал вину и возместил ей ущерб

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Женщина в Якутии согласилась на прекращение уголовного дела в отношении избившего ее врача, после того, как тот признал свою вину и возместил ей ущерб, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Ранее прокуратура сообщала, что в новогоднюю ночь на дискотеке в селе Иенгра между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, мужчина ударил женщину по лицу. Днем 1 января она пришла снимать побои в фельдшерский пункт поселка Иенгра и попала на прием к врачу, в котором узнала своего обидчика. Он отказался ее осматривать, при этом применил в ее отношении насилие. Потом врач пришел к женщине домой и оскорбил её нецензурной бранью. Видео эпизода выяснения отношений в больнице попало в интернет. По данному факту было возбуждено уголовно дело.

"Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступном деянии, раскаялся в содеянном. Помимо этого, он возместил ущерб, причиненный потерпевшей своими действиями, и внес в следственные органы ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Потерпевшая сторона согласилась с прекращением уголовного преследования", — сказала Дворецкая.

По ее словам, ходатайство о прекращении уголовного преследования внесено в мировой суд, рассмотрение назначено на 11 марта.