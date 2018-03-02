В Петербурге локализовали пожар в офисно-жилом здании

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Горение кровли частично офисного, частично жилого здания в Петербурге локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщается на сайте городского управления МЧС.

"В шестиэтажном, частично офисном, частично жилом доме, горит кровля над офисной частью здания горение кровли на площади 300 квадратных метров… в 04.17 пожар локализован",- говорится в сообщении. По этому адресу находится здание в стиле модерн 1911 года постройки.

Ранг пожара был понижен до второго.

Сведения о пострадавших не поступали.

"Спасатели эвакуировали 15 человек", — сообщил представитель городского ГУМЧС.