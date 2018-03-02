В Татарском проливе застрял обездвиженный сахалинский траулер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар — РИА Новости. Траулер "Лангери" (порт приписки Невельск) обездвиженным стоит в Татарском проливе из-за намотки трала на винт, сообщил в пятницу РИА Новости дежурный морского спасательного координационного подцентра "Южно-Сахалинск".

"Сегодня траулер "Лангери" намотал на винт трал и оказался обездвиженным. Сейчас команда ждет буксировки в порт Холмска. Они стоят в районе села Красногорск, в трех милях от берега. Пока она (буксировка – ред.) невозможна из-за сложных погодных условий, в проливе шторм", — сообщил дежурный МСКЦ.

Он уточнил, что на борту траулера находятся 28 человек, их жизням ничего не угрожает.

После улучшения метеоусловий траулер возьмет на буксир судно "Залив Петра" и сопроводит в Холмск.