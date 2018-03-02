В Петербурге загорелась кровля старого офисно-жилого здания

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Кровля частично офисного, частично жилого здания загорелась в Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщается на сайте городского управления МЧС.

"В 01.56… поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Куйбышева дом 21. В шестиэтажном, частично офисном, частично жилом доме, горит кровля над офисной частью здания на площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении. По этому адресу находится здание в стиле модерн 1911 года постройки.

В 02.25 ранг пожара был повышен до третьего.

Сведения о пострадавших уточняются.