Аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не выпускает самолеты из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар — РИА Новости. Аэропорт Южно-Сахалинска в пятницу не принимает и не выпускает воздушные суда из-за мощного снежного циклона с ураганным ветром, сообщается на сайте воздушной гавани.

"Сегодня (в пятницу) юг Сахалина находится под воздействием мощного циклона. В районе аэродрома сильный ливневой снег, низкая видимость — менее 200 метров, а также северо-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду", — сообщили в пресс-службе компании, оговорившись, что аэропорт открыт и работает о фактической погоде.

На прилёт задержаны рейсы из Новосибирска, Москвы, Владивостока и Хабаровска, отменены — из Курильска и Южно-Курильска.

Вылететь пока не могут рейсы в Хабаровск, Новосибирск, Владивосток и Москву. Самолеты на Итуруп и Кунашир отменены.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России предупредила о прохождении в пятницу по югу Сахалина и Курильских островов мощного циклона с порывами ветра до 38 метров в секунду. Закрыты паромная соединяющая остров с материком переправа Холмск — Ванино и несколько участков дорог. Энергетики сообщают о частичном отключении электричества в нескольких сёлах и пригороде Южно-Сахалинска. В школах отменены занятия.