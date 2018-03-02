Ружье на гвоздь. Почему браконьерам стало невыгодно охотиться в России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Замаскированный в лесу снегоход, несколько карабинов с "оптикой" и пара капканов — далеко не все любители охоты в России покупают лицензию. По экспертным оценкам, экономический ущерб, причиняемый государству браконьерами, достигает 18 миллиардов рублей в год. Это больше, чем оборот легального промысла. О том, во сколько сегодня может обойтись одна внесезонная вылазка с ружьем в лес и какие животные чаще всего оказываются на мушке у браконьеров, — в материале РИА Новости.

Шкура на полмиллиона

С 12 февраля этого года в России за браконьерство наказывают гораздо строже. "Мы существенно увеличили таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, — заявил директор департамента госполитики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России Андрей Филатов, чьи слова приводятся на официальном сайте ведомства. — Например, соболь для браконьеров "подорожал" втрое — с пяти до 15 тысяч рублей. Также выросли штрафы за незаконно добытого лося — с 40 до 80 тысяч рублей, за медведя — с 30 до 60 тысяч. Такса за вред, нанесенный в результате незаконной добычи ондатры, возросла в пять раз — до 500 тысяч рублей".

Кроме того, за нелегальный отстрел животных на особо охраняемых природных территориях браконьеру придется заплатить не 80 тысяч, как раньше, а 560 тысяч рублей.

Государство пошло на столь радикальные меры не от хорошей жизни. "Нарушения правил охоты приобрели системный характер, и сохраняется устойчивая тенденция к росту их числа. Ежегодно фиксируется более 56 тысяч таких нарушений, — рассказал Филатов РИА Новости. — С 2011-го доля раскрытых нарушений увеличилась на 21%, но этого явно недостаточно для наведения порядка".

Самыми проблемными считаются Иркутская, Новосибирская и Нижегородская области, а также Краснодарский край. "В каждом из этих регионов ежегодно выявляется более двух тысяч правонарушений, — продолжает Филатов. — По данным охотхозяйственного реестра, больше всего браконьеры охотятся на копытных животных: лося, косулю и кабана. Из массовых видов отстреливают в основном зайца и утку".

Для одних браконьеров интерес представляет мясо и жир диких животных, для других — только мех. "На международных пушных аукционах очень ценятся белка и рысь, но больше всего — соболь. Причем перекупщикам вообще неважно, законно или нет добыта пушнина, — рассказывает РИА Новости сотрудник Российского общества охотников Александр. — Для разрешенной охоты на соболя, как и на других животных, конечно, есть определенный период, есть квоты изъятия. Как правило, профессиональные охотники их не нарушают. Например, если дают квоту на 20 голов, то он и отловит на своем участке только 20 голов. Ему не нужно больше, так как это наказуемо, да и на следующий год тогда ничего не останется".

Фатальная охота

Ужесточение наказаний для браконьеров случайно совпало с трагическим случаем в Челябинской области. Десятого февраля ведущий специалист отдела федерального госнадзора областного Министерства экологии Александр Минин, как обычно, объезжал вверенную ему территорию. И перестал выходить на связь. "Мне позвонили, говорят: Саша пропал, — рассказывает РИА Новости егерь Карталинского района Георгий Сугоняев. — Мы всем составом отправились на его поиски, и вскоре мой коллега наткнулся на снегоход Минина. Машина работала на холостых оборотах, а за ней лежал застреленный Александр". Карманы убитого были вывернуты, документы и видеокамера, на которую фиксируются нарушения, пропали. На дереве висели две косули: одна была полностью ободрана, другая — наполовину. Рядом с телом обнаружили следы нескольких человек.

Охотовед Александр Минин (слева) и обвиняемый в убийстве Михаил Поддубный (справа) Охотовед Александр Минин (слева) и обвиняемый в убийстве Михаил Поддубный (справа)

Подозреваемого в преступлении оперативники нашли быстро. Им оказался житель города Карталы Михаил Поддубный. "Это довольно агрессивный тип, он уже не раз попадал в поле зрения силовиков, — подчеркнул Сугоняев. — Минин застукал его с друзьями за незаконной охотой. Скорее всего, произошла потасовка, и Саше выстрелили в грудь. Судя по всему, Поддубный, забрав видеокамеру и документы, утопил их в реке. Говорит, выстрелил случайно". Однако следователи не поверили версии браконьера и предъявили ему обвинение по статье "Убийство". Сейчас Поддубный находится под стражей.

Замкнутый круг

Как рассказали РИА Новости в Министерстве экологии Челябинской области, погибшего охотоведа хотят наградить орденом Мужества. "Минин был очень жесткий мужик, если кто-то из браконьеров ему попадался, то договориться с ним не получалось, — вспоминает его друг и коллега Владимир Панов. — Он все делал по закону. Естественно, браконьеры его не любили".

По словам егерей, это далеко не единственный случай, когда от рук браконьеров гибнут не только животные, но и люди. Однако, считают многие, ужесточение штрафов не решит проблему. "Браконьерство есть во всех странах: где-то больше, где-то меньше. Все зависит от социального положения человека, — рассуждает сотрудник Российского общества охотников Александр. — Представьте любую деревню, где у мужиков нет работы. Они на подножном корму: ягоды, грибы, добыча мяса. А если работа есть, то денег все равно не хватает. Бешеные штрафы бесполезны. Ведь, чтобы оплатить такие суммы, человек вновь отправится на нелегальную охоту. В советское время порой осуждали за браконьерство, а потом выяснялось, что осужденный снабжал мясом всю деревню".

© УМВД России по Камчатскому краю Группа браконьеров задержана на Камчатке за охоту на диких оленей © УМВД России по Камчатскому краю Группа браконьеров задержана на Камчатке за охоту на диких оленей

Еще в Российской империи, продолжает охотник, в 1892-м собирали съезд егерей и обсуждали повышение штрафов за браконьерство. "Уже тогда пришли к выводу, что усилением санкций и давлением на охотников ничего не добиться. Прошло более ста лет, и все повторяется", — резюмирует Александр.