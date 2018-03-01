Пожар на теплоходе на юге Москвы ликвидирован

Сотрудники пожарной службы МЧС России во время тушения пожара на прогулочном теплоходе на Нагатинской набережной в Москве.

Сотрудники пожарной службы МЧС России во время тушения пожара на прогулочном теплоходе на Нагатинской набережной в Москве.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пожар на теплоходе "Нерей" на юге Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС.

"На пришвартованном судне происходило загорание на общей площади около 1000 квадратных метров. В помощь к месту пожара прибыл многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" — принятыми мерами в 23 часа 32 минут пожар ликвидирован", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что площадь пожара на прогулочном теплоходе "Нерей" в Нагатинском затоне на Москва-реке увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Трехпалубный прогулочный теплоход "Нерей" был построен в 1963 году.

Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с пожаром.