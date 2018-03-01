Следователи проводят проверку после пожара на теплоходе на юге Москвы

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Проверка организована после пожара на прогулочном судне "Нерей" на юге Москвы, сообщается на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее столичный главк МЧС сообщал о локализации пожара на теплоходе.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром на судне "Нерей" у Нагатинской набережной", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 марта произошло возгорание пришвартованного на причале Южного речного вокзала прогулочного корабля типа "Дунай". Проверка поручена московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что площадь пожара на прогулочном теплоходе "Нерей" в Нагатинском затоне на Москва-реке увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Трехпалубный прогулочный теплоход "Нерей" был построен в 1963 году.