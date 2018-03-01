Клиенты пензенской целительницы убили ее зятя в надежде на удачу

САРАТОВ, 1 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд в четверг приговорил троих клиентов местной целительницы, в том числе бывшего полицейского, к лишению свободы на срок от 9 до 11 лет по обвинению в убийстве ее зятя, а саму тещу — к восьми годам колонии, женщина убеждала клиентов, что им будет сопутствовать удача, сообщил РИА Новости гособвинитель Дмитрий Дырдов.

В декабре 1 декабря 2016 года в дом к 24-летнему жителю Кузнецка пришли двое мужчин, среди которых был действующий сотрудник полиции, под надуманным предлогом они усадили потерпевшего в машину и скрылись. Тело потерпевшего с ножевыми ранениями было обнаружено в лесополосе около села Шелемис Кузнецкого района. Первоначально по обвинению в убийстве были задержаны трое мужчин, но позднее фигуранткой дела стала теща убитого.

По словам Дырдова, суд установил, что 47-летняя Маркова, позиционирующая себя как целительница, подтолкнула троих своих клиентов, которые с ее помощью пытались решить проблемы в личной жизни и побороть различные недуги, к убийству зятя, женившегося на ее несовершеннолетней дочери вопреки воле матери.

"Целительница раскладывала гадальные карты и убеждала исполнителей, что им будет сопутствовать удача, также с помощью ароматических свечей провела ритуал и запретила им разговаривать между собой во время совершения убийства. Совершая преступление, подсудимые не произнесли ни слова, общались между собой только жестами", — отметил Дырдов.

Защита указывала, что исполнители убийства были под гипнозом. "Представители защиты убеждали суд, что их подзащитные совершили убийство, находясь под гипнотическим воздействием целительницы, однако данные доводы были опровергнуты результатами проведенных по делу экспертных исследований", — пояснил гособвинитель.

"Судом Светлане Марковой назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима, (бывшему полицейскому) Михаилу Яшину и Денису Галактионову — по 9 лет колонии строгого режима, Артему Сергееву — 11 лет колонии строгого режима. Последний признан виновным в убийстве, Яшин и Галактионов — в пособничестве в убийстве, Маркова — в подстрекательстве к убийству", — сказал собеседник агентства.