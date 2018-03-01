Площадь пожара на теплоходе в Москве увеличилась до тысячи "квадратов"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Площадь пожара на прогулочном теплоходе "Нерей" в Нагатинском затоне на Москва-реке увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Площадь пожара на трехпалубном прогулочном теплоходе "Нерей" возросла до тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. К месту ЧП следует пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев".

Трехпалубный прогулочный теплоход "Нерей" был построен в 1963 году.