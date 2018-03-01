В Брянской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ВОРОНЕЖ, 1 мар — РИА Новости. Рельсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Брянской области, в результате погибли четыре находившихся в легковушке человека, еще один госпитализирован, сообщила в четверг Московская железная дорога (МЖД).

"Сегодня в 14:17 на железнодорожном переезде 46 км однопутного перегона Выгоничи – Пильшино (Брянский регион МЖД), оборудованном светозвуковой сигнализацией, в условиях сильной метели и ухудшенной видимости водитель легкового автомобиля выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся рельсовым автобусом №6305 сообщением Брянск-Унеча", — говорится в сообщении.

Машинист рельсового автобуса подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

"По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре пассажира автомобиля, один человек доставлен в больницу. Пассажиры поезда и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались", — сообщает МЖД.

По ее данным, рельсовый автобус получил незначительные повреждения и продолжит движение со вспомогательным локомотивом до станции "Выгоничи", в настоящее время из-за аварии задерживается пригородный поезд №6306 сообщением Унеча-Брянск.

Это ДТП стало третьим по счету на железнодорожных переездах за несколько часов в регионах центра России. В 11.08 мск в Рязанской области на железнодорожном переезде водитель Hyundai выехал на пути и попал под пассажирский поезд №4 Москва — Кисловодск. Мужчина погиб. В 12.37 мск на регулируемом переезде перегона Шумаково — Солнцево в Курской области водитель автомобиля "ВАЗ-2110" выехал на красный сигнал семафора и столкнулся со скорым поездом №739 Москва — Белгород. Автомобилист погиб.

