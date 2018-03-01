Экс-глава Звездного городка получил восемь лет колонии за взятки

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Суд в Московской области признал виновным в получении взятки бывшего руководителя администрации поселка "Звездный городок" Александра Щипанова, отправив его в колонию на восемь лет, сообщает пресс служба Главного следственного управления СК по Подмосковью.

"Собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю администрации ЗАТО "Звездный городок" Александру Щипанову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что Щипанов собирался получить взятку в размере трех миллионов рублей от представителя коммерческой организации за предоставление в аренду здания торгового центра, расположенного на территории "Звездного городка". Мужчина, как сообщает ведомство, был задержан 23 октября 2015 года при получении части денег в размере 250 тысяч рублей.

Отмечается, что Щипанов в ходе предварительных судебных слушаний свою вину не признал.