Экс-глава Звездного городка получил восемь лет колонии за взятки

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Суд в Московской области признал виновным в получении взятки бывшего руководителя администрации поселка "Звездный городок" Александра Щипанова, отправив его в колонию на восемь лет, сообщает пресс служба Главного следственного управления СК по Подмосковью.
В ходе следствия было установлено, что Щипанов собирался получить взятку в размере трех миллионов рублей от представителя коммерческой организации за предоставление в аренду здания торгового центра, расположенного на территории "Звездного городка". Мужчина, как сообщает ведомство, был задержан 23 октября 2015 года при получении части денег в размере 250 тысяч рублей.
Отмечается, что Щипанов в ходе предварительных судебных слушаний свою вину не признал.