Задымление в здании юрфака МГУ ликвидировали

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Задымление в корпусе юрфака МГУ на Воробьевых горах ликвидировано, пострадавших нет, сообщает МЧС Москвы.

"Пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу улица Воробьёвы Горы дом 1/13. Происходило тление утеплителя с внешней стороны вентилируемого фасада на площади 1 кв.м. Ликвидировано. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ранее собеседник агентства сообщил о том, что задымление возникло в четверг днем на фасаде здания юридического факультета МГУ в Москве.