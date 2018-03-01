Возгорание в школе в Москве не нарушило учебный процесс

На уроке в школе. Архивное фото

На уроке в школе. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Возгорание в московской школе не нарушило учебный процесс, детей перевели в соседнее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования в четверг.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что более 400 человек эвакуировали в четверг днем из школы №1959 на юго-востоке Москвы после возгорания мебели.

В департаменте отметили, что эвакуация была проведена быстро и своевременно, благодаря грамотным действиям администрации школы вместе с оперативно прибывшими спасателями.

В 13.12, по данным ведомства, возгорание на площади 10 квадратных метров было локализовано.

"В течение нескольких минут возгорание было ликвидировано полностью. Пострадавших нет. Дети размещены в помещениях соседнего корпуса. Учебный процесс продолжается. Сотрудники приступили к рабочим обязанностям на своих рабочих местах", — рассказали агентству в пресс-службе.