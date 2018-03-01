Во Франции почти 150 человек "заночевали" в поезде из-за снегопада

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 140 человек были вынуждены заночевать в скоростном поезде TGV, потому что не смогли покинуть вокзал на юге Франции из-за снегопада, сообщает телеканал BFMTV.

По словам корреспондента телеканала, вечером в среду префектура полиции департамента Эро распорядилась предоставить состав скоростного поезда TGV пассажирам, которые не смогли покинуть здание вокзала Сен-Рош в Монпелье из-за снегопада. В общей сложности около 140 человек остались на ночь в поезде.

Как сообщает телеканал, утром в четверг движение автотранспорта в городе постепенно восстанавливается, и пассажиры могут покинуть здание вокзала.

Волна заморозков накрыла Францию вместе с приходом антициклона, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва-Париж". Температура воздуха во многих регионах страны опустилась на несколько градусов ниже климатической нормы, в некоторых городах впервые за долгие годы выпал снег. Не менее четырех человек, не имеющих жилья, умерли от холода за последние несколько дней.

В настоящий момент в 56 департаментах Франции все еще сохраняется оранжевый — предпоследний, уровень опасности в связи со снегопадами и гололедом. Префектура полиции Парижа в четверг утром рекомендовала отказаться от передвижения на личных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту из-за угрозы ледяных дождей.