СК начал проверку после пожара на химическом предприятии в Перми

ПЕРМЬ, 1 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту пожара в помещении химического предприятия на Воронежской улице в Перми, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пермскому краю.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СК.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.
В СК добавили, что после проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.