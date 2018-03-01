СК начал проверку после пожара на химическом предприятии в Перми

ПЕРМЬ, 1 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту пожара в помещении химического предприятия на Воронежской улице в Перми, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пермскому краю.

В четверг утром в одном из корпусов химической компании произошел пожар. В результате возгорания пострадали пять человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии направлены в ожоговый центр городской больницы № 21, еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации ГБ № 21, двое в состоянии средней тяжести — в МСЧ № 9.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

В СК добавили, что после проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.